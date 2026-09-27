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Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка

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Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 3
Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 4
Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 5
Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 6
Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 7
Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 8
Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Out Of This World
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 3
  • Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 4
  • Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 5
  • Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 6
  • Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 7
  • Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 8
  • Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Invisible Hands Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Invisible Hands Music
Barcode
[5030559106514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Out Of This World
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Passing All Signs, Red Blood Connection, Vision Of The Blue Birds, Trauma, Fay Bewitching The Moon Ganymede's Kiss, La Vision, Oracular World, The Bleeding Angel, Huckabee's Dream
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка

Альбом немецкой электронной группы Tangerine Dream, выпущенный в 1990 году. Он представляет собой сборник композиций, которые отражают характерный стиль группы, сочетая атмосферные звуки и синтезаторные текстуры.

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Invisible Hands Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Invisible Hands Music
Barcode
[5030559106514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Out Of This World
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Passing All Signs, Red Blood Connection, Vision Of The Blue Birds, Trauma, Fay Bewitching The Moon Ganymede's Kiss, La Vision, Oracular World, The Bleeding Angel, Huckabee's Dream
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом немецкой электронной группы Tangerine Dream, выпущенный в 1990 году. Он представляет собой сборник композиций, которые отражают характерный стиль группы, сочетая атмосферные звуки и синтезаторные текстуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream - Out Of This World (coloured) (5030559106514) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5020 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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