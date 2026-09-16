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Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка

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Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 1
Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 2
Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 3
Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 4
Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 5
Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 6
Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 1
  • Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 2
  • Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 3
  • Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 4
  • Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 5
  • Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 6
  • Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка

Good Kid, m.A.A.d City - второй студийный альбом американского рэпера Кендрика Ламара, вышедший 22 октября 2012 года. Альбом дебютировал под номером два в американском Billboard 200. В записи альбома принимали участие рэперы Drake, Dr. Dre, MC Eiht, Jay Rock, певица Анна Вайз (Sonnymoon) и хип-хоп исполнительница Мэри Джей Блайдж. Юбилейное к 10-летию выхода альбома переиздание 2022 года на двойном 180-гр виниле в разворотном конверте. Кендрик Ламар Дакворт - американский хип-хоп исполнитель. По мнению многих авторитетных музыкантов, является в рэпе Новым Королём Западного Побережья. Ламар является обладателем 7 премий Грэмми. Журнал Time включил Ламара в список 100 самых влиятельных людей года. В мае 2015 Кендрик был удостоен почётной награды от Сената Калифорнии Generational Icon (Икона Поколения), а зимой 2016 получил от мэра Комптонта, Айи Браун, ключи от своего родного района. В интервью Power 106, один из самых перспективных хип-хоп исполнителей США, Винс Стейплс, на вопрос Кто является лучшим хип-хоп исполнителемx, ответил: Безусловно Кендрик, никто даже близко не стоит. Музыкальный журнал Rolling Stone включил дебютный коммерческий студийный альбом артиста, good kid, m.A.A.d city, в список 100 лучших дебютных альбомов в истории. В 2015 журнал Billboard поместил Ламара на 9 строчку в рейтинге Лучших хип-хоп исполнителей в истории.

Отзывы о товаре Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Good Kid, m.A.A.d City - второй студийный альбом американского рэпера Кендрика Ламара, вышедший 22 октября 2012 года. Альбом дебютировал под номером два в американском Billboard 200. В записи альбома принимали участие рэперы Drake, Dr. Dre, MC Eiht, Jay Rock, певица Анна Вайз (Sonnymoon) и хип-хоп исполнительница Мэри Джей Блайдж. Юбилейное к 10-летию выхода альбома переиздание 2022 года на двойном 180-гр виниле в разворотном конверте. Кендрик Ламар Дакворт - американский хип-хоп исполнитель. По мнению многих авторитетных музыкантов, является в рэпе Новым Королём Западного Побережья. Ламар является обладателем 7 премий Грэмми. Журнал Time включил Ламара в список 100 самых влиятельных людей года. В мае 2015 Кендрик был удостоен почётной награды от Сената Калифорнии Generational Icon (Икона Поколения), а зимой 2016 получил от мэра Комптонта, Айи Браун, ключи от своего родного района. В интервью Power 106, один из самых перспективных хип-хоп исполнителей США, Винс Стейплс, на вопрос Кто является лучшим хип-хоп исполнителемx, ответил: Безусловно Кендрик, никто даже близко не стоит. Музыкальный журнал Rolling Stone включил дебютный коммерческий студийный альбом артиста, good kid, m.A.A.d city, в список 100 лучших дебютных альбомов в истории. В 2015 журнал Billboard поместил Ламара на 9 строчку в рейтинге Лучших хип-хоп исполнителей в истории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City (0602448161406) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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