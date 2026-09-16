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Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка

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Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 1
Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 2
Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 3
Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 4
Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 5
Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 6
Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 7
Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 8
Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gracie Abrams
Альбом (сингл)
The Secret Of Us
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 1
  • Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 2
  • Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 3
  • Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 4
  • Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 5
  • Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 6
  • Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 7
  • Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 8
  • Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707054
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602465280951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gracie Abrams
Альбом (сингл)
The Secret Of Us
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Felt Good About You, Risk, Blowing Smoke, I Love You, I'm Sorry, Us. Let It Happen, Tough Love, I K It, I Know You, Gave You I Gave You I, Normal Thing, Good Luck Charlie, Free Now, Close To You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка

Дебютный альбом американской певицы и автора песен Грейси Абрамс (Gracie Abrams), который был выпущен в 2023 году. Альбом получил положительные отзывы за искренние тексты и эмоциональную подачу, что является характерной чертой творчества Грейси.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602465280951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gracie Abrams
Альбом (сингл)
The Secret Of Us
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Felt Good About You, Risk, Blowing Smoke, I Love You, I'm Sorry, Us. Let It Happen, Tough Love, I K It, I Know You, Gave You I Gave You I, Normal Thing, Good Luck Charlie, Free Now, Close To You
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом американской певицы и автора песен Грейси Абрамс (Gracie Abrams), который был выпущен в 2023 году. Альбом получил положительные отзывы за искренние тексты и эмоциональную подачу, что является характерной чертой творчества Грейси.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gracie Abrams - The Secret Of Us (coloured) (0602465280951) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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