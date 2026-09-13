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4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка

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4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 1
4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 2
4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 3
4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 4
4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 5
4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 6
4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 7
4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
4 Non Blondes
Альбом (сингл)
Bigger, Better, Faster, More!
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 1
  • 4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 2
  • 4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 3
  • 4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 4
  • 4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 5
  • 4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 6
  • 4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 7
  • 4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602557762471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
4 Non Blondes
Альбом (сингл)
Bigger, Better, Faster, More!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Train, Superfly, What's Up, Pleasantly Blue, Morphine and Chocolate Spaceman, Old Mr. Heffer, Calling All the People, President, Drifting, В6 No Place Like Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка

Второй и последний студийный альбом американской рок-группы 4 Non Blondes, выпущенный в 1992 году. Альбом включает в себя такие популярные песни, как Whats Upx, которая стала их самым известным хитом и до сих пор остается культовой.

Отзывы о товаре 4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602557762471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
4 Non Blondes
Альбом (сингл)
Bigger, Better, Faster, More!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Train, Superfly, What's Up, Pleasantly Blue, Morphine and Chocolate Spaceman, Old Mr. Heffer, Calling All the People, President, Drifting, В6 No Place Like Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Второй и последний студийный альбом американской рок-группы 4 Non Blondes, выпущенный в 1992 году. Альбом включает в себя такие популярные песни, как Whats Upx, которая стала их самым известным хитом и до сих пор остается культовой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4 Non Blondes - Bigger, Better, Faster, More! (0602557762471) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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