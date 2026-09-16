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Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington & John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington & John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка

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Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 1
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 2
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 3
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 4
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 5
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 6
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 7
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 8
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 9
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 10
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 11
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 12
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duke Ellington, John Coltrane
Альбом (сингл)
Duke Ellington & John Coltrane
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 1
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 2
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 3
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 4
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 5
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 6
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 7
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 8
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 9
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 10
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 11
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 12
  • Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington &amp; John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707042
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington & John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602438089062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duke Ellington, John Coltrane
Альбом (сингл)
Duke Ellington & John Coltrane
Жанр
Jazz
Трек-лист
In A Sentimental Mood, Take The Coltrane, Big Nick, Stevie, My Little Brown Book Angelica, The Feeling Of Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington & John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание одноименного студийного совместного альбома пианиста Дюка Эллингтона и джазового саксофониста Джона Колтрейна, первоначально выпущенного в 1963 году. Также в записи альбома участвовали следующие музыканты: Аарон Белл и Джимми Гаррисон (бас), Элвин Джонс и Сэм Вудьярд (ударные). Дюк Эллингтон - американский руководитель джаз-оркестра (Duke Ellington Orchestra), джазовый композитор, аранжировщик и пианист. Один из наиболее известных джазовых музыкантов XX века. Джон Колтрейн - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах. В 1955 году он присоединяется к коллективу Майлза Дэвиса. Когда Колтрейн решил уйти из квинтета, Дэвис - по условиям контракта с одной из звукозаписывающих компаний - в срочном порядке дописывает с ним в 1956-1957 годах альбомы Relaxin’ (1956), Cookin’ (1957), Steamin’ (1961) и Workin’ (1959). К концу 50-х и к началу 60-х годов Колтрейн создаёт наиболее значимые для наследия джаза альбомы (A Love Supreme, Coltrane Jazz, Giant Steps), являющиеся, по сути, хрестоматией для основ изучения джазовой импровизации.

Отзывы о товаре Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington & John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602438089062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Duke Ellington, John Coltrane
Альбом (сингл)
Duke Ellington & John Coltrane
Жанр
Jazz
Трек-лист
In A Sentimental Mood, Take The Coltrane, Big Nick, Stevie, My Little Brown Book Angelica, The Feeling Of Jazz
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание одноименного студийного совместного альбома пианиста Дюка Эллингтона и джазового саксофониста Джона Колтрейна, первоначально выпущенного в 1963 году. Также в записи альбома участвовали следующие музыканты: Аарон Белл и Джимми Гаррисон (бас), Элвин Джонс и Сэм Вудьярд (ударные). Дюк Эллингтон - американский руководитель джаз-оркестра (Duke Ellington Orchestra), джазовый композитор, аранжировщик и пианист. Один из наиболее известных джазовых музыкантов XX века. Джон Колтрейн - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах. В 1955 году он присоединяется к коллективу Майлза Дэвиса. Когда Колтрейн решил уйти из квинтета, Дэвис - по условиям контракта с одной из звукозаписывающих компаний - в срочном порядке дописывает с ним в 1956-1957 годах альбомы Relaxin’ (1956), Cookin’ (1957), Steamin’ (1961) и Workin’ (1959). К концу 50-х и к началу 60-х годов Колтрейн создаёт наиболее значимые для наследия джаза альбомы (A Love Supreme, Coltrane Jazz, Giant Steps), являющиеся, по сути, хрестоматией для основ изучения джазовой импровизации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington & John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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