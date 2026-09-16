OST - The Super Mario Bros. Movie (Brian Tyler) (coloured) (0850047432216) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Super Mario Bros. Movie
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб.
В наличии
Код товара: 707031
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8 400 руб.
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Характеристики
Бренд
iam8bit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Iam8bit
Barcode
[0850047432216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Super Mario Bros. Movie
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Press Start, King Of The Koopas, Plumbin Aint Easy, Its A Dog Eat Plumber World, Saving Brooklyn, Courting The Kongs, Super Mario Bros. Opus, Drivin Me Bananas, The Warp Pipe, A Strange World, The Darklands, Welcome To The Mushroom Kingdom, Peaches - Jack Black, 2 Player Game, The Mushroom Council, The Plumber And The Peach, Platforming Princess, World 1-1, The Adventure Begins, Lost And Crowned, Imprisoned, Rumble In The Jungle, Karts!, Practice Makes Perfect, Buckle Up, Rainbow Road Rage, Blue
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Super Mario Bros. Movie (Brian Tyler) (coloured) (0850047432216) виниловая пластинка
Саундтрек к американскому анимационному фильму 2023 года «Супербратья Марио», основанному на франшизе видеоигр Mario от Nintendo. Издание на розовом и желтом виниле в гейтфолде. Всеми любимые сантехники в своем первом анимационном фильме «The Super Mario Bros.», несут в себе все, чего вы ожидаете. Это важный момент для легендарной франшизы, и он требует легендарного саундтрека — того, который отдает дань уважения истории братьев Марио. Композитор Брайан Тайлер, безусловно, справился, обыграв культовые, мгновенно узнаваемые темы Кодзи Кондо. Саундтрек к фильму «Супербратья Марио» — это эпос сам по себе, он представляет собой напыщенные, грандиозные оркестровые темы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
iam8bit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Iam8bit
Barcode
[0850047432216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Super Mario Bros. Movie
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Press Start, King Of The Koopas, Plumbin Aint Easy, Its A Dog Eat Plumber World, Saving Brooklyn, Courting The Kongs, Super Mario Bros. Opus, Drivin Me Bananas, The Warp Pipe, A Strange World, The Darklands, Welcome To The Mushroom Kingdom, Peaches - Jack Black, 2 Player Game, The Mushroom Council, The Plumber And The Peach, Platforming Princess, World 1-1, The Adventure Begins, Lost And Crowned, Imprisoned, Rumble In The Jungle, Karts!, Practice Makes Perfect, Buckle Up, Rainbow Road Rage, Blue
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Саундтрек к американскому анимационному фильму 2023 года «Супербратья Марио», основанному на франшизе видеоигр Mario от Nintendo. Издание на розовом и желтом виниле в гейтфолде. Всеми любимые сантехники в своем первом анимационном фильме «The Super Mario Bros.», несут в себе все, чего вы ожидаете. Это важный момент для легендарной франшизы, и он требует легендарного саундтрека — того, который отдает дань уважения истории братьев Марио. Композитор Брайан Тайлер, безусловно, справился, обыграв культовые, мгновенно узнаваемые темы Кодзи Кондо. Саундтрек к фильму «Супербратья Марио» — это эпос сам по себе, он представляет собой напыщенные, грандиозные оркестровые темы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - The Super Mario Bros. Movie (Brian Tyler) (coloured) (0850047432216) виниловая пластинка - купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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