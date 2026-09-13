Masaaki Suzuki; Bach Collegium Japan - Mozart: Requiem (4260277748807) виниловая пластинка
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Описание товара Masaaki Suzuki; Bach Collegium Japan - Mozart: Requiem (4260277748807) виниловая пластинка
Знаменитый коллектив Bach Collegium Japan под руководством Масааки Судзуки записал Реквием Моцарта руководствуясь новой исполнительской редакцией Масато Судзуки, основанной на автографе Моцарта и учитывающей более ранние доработки Эйблера и Зюсмайера. Запись была выпущена в формате SACD в 2014 году компанией BIS Records и теперь становится доступна на виниле. Масааки Судзуки и Bach Collegium Japan записали Реквием Моцарта в декабре 2013 года в часовне женского университета Кобе Сёин в Японии. В записи приняли участие солисты Кэролин Сэмпсон, Марианна Беата Килланд, Макото Сакурада и Кристиан Иммлер. Запись Реквиема Моцарта в исполнении Масааки Судзуки была высоко оценена за ее точность и акустику.
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