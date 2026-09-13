Top.Mail.Ru
Masaaki Suzuki; Bach Collegium Japan - Mozart: Requiem (4260277748807) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Masaaki Suzuki; Bach Collegium Japan - Mozart: Requiem (4260277748807) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Masaaki Suzuki; Bach Collegium Japan - Mozart: Requiem (4260277748807) виниловая пластинка - фото 1
Masaaki Suzuki; Bach Collegium Japan - Mozart: Requiem (4260277748807) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Masaaki Suzuki, Bach Collegium Japan
Альбом (сингл)
MOZART: REQUIEM
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Masaaki Suzuki; Bach Collegium Japan - Mozart: Requiem (4260277748807) виниловая пластинка - фото 1
  • Masaaki Suzuki; Bach Collegium Japan - Mozart: Requiem (4260277748807) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707021
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama Records
Barcode
[4260277748807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Masaaki Suzuki, Bach Collegium Japan
Альбом (сингл)
MOZART: REQUIEM
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Introequiem aeternam (Chorus), Kyrie eleison (Chorus), Dies irae (Chorus), Tuba mirum (Soprano, Mezzo-soprano, Tenor, Baritone), Rex tremendae majestatis (Chorus) Recordare, Jesu pie (Soprano, Mezzo-soprano, Tenor, Baritone), Confutatis maledictis (Chorus), Lacrimosa dies illa (Chorus), Amen (Chorus), Domine Jesu Christe (Chorus), Hostias et preces (Chorus), Sanctus (Chorus), Benedictus (Soprano, Mezzo-soprano, Tenor, Baritone), Agnus Dei (Chorus), Lux aeterna (Soprano, Chorus)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Masaaki Suzuki; Bach Collegium Japan - Mozart: Requiem (4260277748807) виниловая пластинка

Знаменитый коллектив Bach Collegium Japan под руководством Масааки Судзуки записал Реквием Моцарта руководствуясь новой исполнительской редакцией Масато Судзуки, основанной на автографе Моцарта и учитывающей более ранние доработки Эйблера и Зюсмайера. Запись была выпущена в формате SACD в 2014 году компанией BIS Records и теперь становится доступна на виниле. Масааки Судзуки и Bach Collegium Japan записали Реквием Моцарта в декабре 2013 года в часовне женского университета Кобе Сёин в Японии. В записи приняли участие солисты Кэролин Сэмпсон, Марианна Беата Килланд, Макото Сакурада и Кристиан Иммлер. Запись Реквиема Моцарта в исполнении Масааки Судзуки была высоко оценена за ее точность и акустику.

Отзывы о товаре Masaaki Suzuki; Bach Collegium Japan - Mozart: Requiem (4260277748807) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama Records
Barcode
[4260277748807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Masaaki Suzuki, Bach Collegium Japan
Альбом (сингл)
MOZART: REQUIEM
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Introequiem aeternam (Chorus), Kyrie eleison (Chorus), Dies irae (Chorus), Tuba mirum (Soprano, Mezzo-soprano, Tenor, Baritone), Rex tremendae majestatis (Chorus) Recordare, Jesu pie (Soprano, Mezzo-soprano, Tenor, Baritone), Confutatis maledictis (Chorus), Lacrimosa dies illa (Chorus), Amen (Chorus), Domine Jesu Christe (Chorus), Hostias et preces (Chorus), Sanctus (Chorus), Benedictus (Soprano, Mezzo-soprano, Tenor, Baritone), Agnus Dei (Chorus), Lux aeterna (Soprano, Chorus)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Знаменитый коллектив Bach Collegium Japan под руководством Масааки Судзуки записал Реквием Моцарта руководствуясь новой исполнительской редакцией Масато Судзуки, основанной на автографе Моцарта и учитывающей более ранние доработки Эйблера и Зюсмайера. Запись была выпущена в формате SACD в 2014 году компанией BIS Records и теперь становится доступна на виниле. Масааки Судзуки и Bach Collegium Japan записали Реквием Моцарта в декабре 2013 года в часовне женского университета Кобе Сёин в Японии. В записи приняли участие солисты Кэролин Сэмпсон, Марианна Беата Килланд, Макото Сакурада и Кристиан Иммлер. Запись Реквиема Моцарта в исполнении Масааки Судзуки была высоко оценена за ее точность и акустику.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Masaaki Suzuki; Bach Collegium Japan - Mozart: Requiem (4260277748807) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...