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Jean-Claude Malgoire - Mozart: Eine Kleine Nachtmusik (4260277748784) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jean-Claude Malgoire - Mozart: Eine Kleine Nachtmusik (4260277748784) виниловая пластинка

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Jean-Claude Malgoire - Mozart: Eine Kleine Nachtmusik (4260277748784) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Claude Malgoire - Mozart: Eine Kleine Nachtmusik (4260277748784) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean-Claude Malgoire
Альбом (сингл)
Mozart: Eine Kleine Nachtmusik
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean-Claude Malgoire - Mozart: Eine Kleine Nachtmusik (4260277748784) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Claude Malgoire - Mozart: Eine Kleine Nachtmusik (4260277748784) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jean-Claude Malgoire - Mozart: Eine Kleine Nachtmusik (4260277748784) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama Records
Barcode
[4260277748784]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean-Claude Malgoire
Альбом (сингл)
Mozart: Eine Kleine Nachtmusik
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Serenade Nr. 6 D-Dur KV 239 Serenata notturna Marcia: Maestoso, Menuetto, Rondellegretto, Serenade Nr. 13 G-Dur KV 525 Eine kleine Nachtmusik Allegro, Romanndante, Gavotte, Andante Menuetllegretto, Ronllegro, Les petits riens KV 299b (f?r Orchester) Ouvert?re, Largo - Presto, Gavotte, Andantino - Allegro, Larghetto, Gavotte joyeuse, Adagio, (ohne Satzbezeichnung), Gavotte gracieuse, Pantomime, Passepied
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Claude Malgoire - Mozart: Eine Kleine Nachtmusik (4260277748784) виниловая пластинка

Подборка легких оркестровых произведений Моцарта, включая его знаменитую Eine kleine Nachtmusik (Маленькая ночная серенада). а также Serenata notturna и музыку к балету Les petits riens

Отзывы о товаре Jean-Claude Malgoire - Mozart: Eine Kleine Nachtmusik (4260277748784) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama Records
Barcode
[4260277748784]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jean-Claude Malgoire
Альбом (сингл)
Mozart: Eine Kleine Nachtmusik
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Serenade Nr. 6 D-Dur KV 239 Serenata notturna Marcia: Maestoso, Menuetto, Rondellegretto, Serenade Nr. 13 G-Dur KV 525 Eine kleine Nachtmusik Allegro, Romanndante, Gavotte, Andante Menuetllegretto, Ronllegro, Les petits riens KV 299b (f?r Orchester) Ouvert?re, Largo - Presto, Gavotte, Andantino - Allegro, Larghetto, Gavotte joyeuse, Adagio, (ohne Satzbezeichnung), Gavotte gracieuse, Pantomime, Passepied
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Подборка легких оркестровых произведений Моцарта, включая его знаменитую Eine kleine Nachtmusik (Маленькая ночная серенада). а также Serenata notturna и музыку к балету Les petits riens
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean-Claude Malgoire - Mozart: Eine Kleine Nachtmusik (4260277748784) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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