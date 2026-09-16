Stereophonics - Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait (coloured) (0602475475552) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 707012
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602475475552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Make It On Your Own, Something, Seems Like You Don’t Know Me, Colours Of October, Eyes Too Big For My Belly Mary Is A Singer, Backroom Boys, Feeling Of Falling We Crave
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stereophonics - Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait (coloured) (0602475475552) виниловая пластинка
Британская рок-группа Stereophonics возвращается со своим 13-м студийным альбомом Make em Laugh, Make em Cry, Make em Wait!. Издание на 180 г виниле. За три десятилетия и множество рекордных успехов, включая 8 альбомов номер 1, Stereophonics заслужили свой статус и уважение своих поклонников, коллег и артистов всех музыкальных поколений - от Боба Дилана до Дэвида Боуи и Дуа Липы. 2025 год наконец-то здесь, и фанаты ждут плотный и мощный альбом из восьми треков. Написанный и записанный в Лондоне, этот альбом без проходных треков. Он одновременно чистый и точный, а также полный надежд и радости. Он дает то, что обещает на обложке: вы смеетесь, вы плачете, вы ждете.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602475475552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Make It On Your Own, Something, Seems Like You Don’t Know Me, Colours Of October, Eyes Too Big For My Belly Mary Is A Singer, Backroom Boys, Feeling Of Falling We Crave
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Британская рок-группа Stereophonics возвращается со своим 13-м студийным альбомом Make em Laugh, Make em Cry, Make em Wait!. Издание на 180 г виниле. За три десятилетия и множество рекордных успехов, включая 8 альбомов номер 1, Stereophonics заслужили свой статус и уважение своих поклонников, коллег и артистов всех музыкальных поколений - от Боба Дилана до Дэвида Боуи и Дуа Липы. 2025 год наконец-то здесь, и фанаты ждут плотный и мощный альбом из восьми треков. Написанный и записанный в Лондоне, этот альбом без проходных треков. Он одновременно чистый и точный, а также полный надежд и радости. Он дает то, что обещает на обложке: вы смеетесь, вы плачете, вы ждете.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Stereophonics - Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait (coloured) (0602475475552) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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