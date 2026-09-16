Top.Mail.Ru
The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка - фото 1
The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка - фото 2
The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка - фото 3
The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка - фото 4
The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Libertines
Альбом (сингл)
All Quiet On The Eastern Esplanade
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка - фото 1
  • The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка - фото 2
  • The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка - фото 3
  • The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка - фото 4
  • The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602458358988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Libertines
Альбом (сингл)
All Quiet On The Eastern Esplanade
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Run Run Run, Mustangs, I Have A Friend, Merry Old England, Man With The Melody Oh Shit, Night Of The Hunter, Baron’s Claw, Shiver, Be Young, Songs They Never Play On The Radio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка

Альбом британской рок-группы The Libertines, который вышел в 2020 году. Он представляет собой сборник записей, демонстрирующих характерный стиль группы, сочетающий элементы инди-рока и постпанка.

Отзывы о товаре The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602458358988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Libertines
Альбом (сингл)
All Quiet On The Eastern Esplanade
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Run Run Run, Mustangs, I Have A Friend, Merry Old England, Man With The Melody Oh Shit, Night Of The Hunter, Baron’s Claw, Shiver, Be Young, Songs They Never Play On The Radio
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом британской рок-группы The Libertines, который вышел в 2020 году. Он представляет собой сборник записей, демонстрирующих характерный стиль группы, сочетающий элементы инди-рока и постпанка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Libertines - All Quiet On The Eastern Esplanade (alternative artwork) (0602458358988) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...