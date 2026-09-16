Tarja - Best Of: Living The Dream (coloured) (4029759181385) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Best Of: Living The Dream
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 707002
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5 330 руб.
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759181385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Best Of: Living The Dream
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Eye Of The Storm, I Walk Alone, Die Alive, Enough, Falling Awake Until My Last Breath, I Feel Immortal, Victim Of Ritual, 500 Letters, Never Enough, Innocence, Demons In You, Diva, Dead Promises, Tears In Rain, You And I
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tarja - Best Of: Living The Dream (coloured) (4029759181385) виниловая пластинка
Сборник лучших песен Тарьи Турунен, финской певицы, известной как бывшая вокалистка группы Nightwish и успешная сольная артистка. Альбом был выпущен в формате двойного винила (2 LP) и включает в себя выбор лучших треков из её сольной карьеры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759181385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Best Of: Living The Dream
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Eye Of The Storm, I Walk Alone, Die Alive, Enough, Falling Awake Until My Last Breath, I Feel Immortal, Victim Of Ritual, 500 Letters, Never Enough, Innocence, Demons In You, Diva, Dead Promises, Tears In Rain, You And I
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Сборник лучших песен Тарьи Турунен, финской певицы, известной как бывшая вокалистка группы Nightwish и успешная сольная артистка. Альбом был выпущен в формате двойного винила (2 LP) и включает в себя выбор лучших треков из её сольной карьеры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Tarja - Best Of: Living The Dream (coloured) (4029759181385) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5330 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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