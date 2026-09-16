Savatage - The Wake Of Magellan (coloured) (4029759151586) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
The Wake Of Magellan
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 706999
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4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music Classics
Barcode
[4029759151586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
The Wake Of Magellan
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Ocean, Welcome, Turns To Me, Morning Sun, Another Way Blackjack Guillotine, Paragons Of Innocence, Complaint In The System (Veronica Guerin), Underture, The Wake Of Magellan, Anymore, The Storm, The Hourglass, Turns To Me (Live In Neu Isenburg 1997)
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Savatage - The Wake Of Magellan (coloured) (4029759151586) виниловая пластинка
Альбом американской рок-группы Savatage, выпущенный в 1997 году. Он является концептуальным и рассказывает историю о мореплавании и поисках, вдохновленной путешествием Фернана Магеллана. Альбом выделяется своей сложной структурой, насыщенными мелодиями и мощными текстами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music Classics
Barcode
[4029759151586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
The Wake Of Magellan
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Ocean, Welcome, Turns To Me, Morning Sun, Another Way Blackjack Guillotine, Paragons Of Innocence, Complaint In The System (Veronica Guerin), Underture, The Wake Of Magellan, Anymore, The Storm, The Hourglass, Turns To Me (Live In Neu Isenburg 1997)
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Альбом американской рок-группы Savatage, выпущенный в 1997 году. Он является концептуальным и рассказывает историю о мореплавании и поисках, вдохновленной путешествием Фернана Магеллана. Альбом выделяется своей сложной структурой, насыщенными мелодиями и мощными текстами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Savatage - The Wake Of Magellan (coloured) (4029759151586) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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