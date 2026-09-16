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Tori Amos - Diving Deep Live (EP) (0602475615385) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tori Amos - Diving Deep Live (EP) (0602475615385) виниловая пластинка

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Tori Amos - Diving Deep Live (EP) (0602475615385) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
Diving Deep Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tori Amos - Diving Deep Live (EP) (0602475615385) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475615385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
Diving Deep Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Here In My Head, Crazy, Sister Janet, Mother Revolution
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tori Amos - Diving Deep Live (EP) (0602475615385) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Here In My Head, Crazy, Sister Janet, Mother Revolution

Отзывы о товаре Tori Amos - Diving Deep Live (EP) (0602475615385) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475615385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
Diving Deep Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Here In My Head, Crazy, Sister Janet, Mother Revolution
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Here In My Head, Crazy, Sister Janet, Mother Revolution
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tori Amos - Diving Deep Live (EP) (0602475615385) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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