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Ice-T - Live in Montreux Festival (coloured) (3700477837914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ice-T - Live in Montreux Festival (coloured) (3700477837914) виниловая пластинка

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Ice-T - Live in Montreux Festival (coloured) (3700477837914) виниловая пластинка - фото 1
Ice-T - Live in Montreux Festival (coloured) (3700477837914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice-T
Альбом (сингл)
Live in Montreux Festival
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ice-T - Live in Montreux Festival (coloured) (3700477837914) виниловая пластинка - фото 1
  • Ice-T - Live in Montreux Festival (coloured) (3700477837914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706968
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ice-T - Live in Montreux Festival (coloured) (3700477837914) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477837914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice-T
Альбом (сингл)
Live in Montreux Festival
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Ziplock, You Played Yourself, High Rollers, I’m Your Pusher Girls L.G.B.N.A.F., I Ain’t Ta This, That’s How I’m Livin’, This Is For The N****S, 6 ‘N The Mornin’, Medley: The Iceberg-Power, Peel Their Caps Back, Make The Loot Loop, Cramp Your Style, Flava In Ya Ear’s Freestyle, Medley: O.G. Original Gangster Jack Hustler-Colors
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ice-T - Live in Montreux Festival (coloured) (3700477837914) виниловая пластинка

Запись живого выступления американского рэпера и актера Ice-T на фестивале в Монреуле в 1995 году. Альбом включает в себя исполнение ряда его популярных треков и демонстрирует его уникальный стиль и энергетику на сцене.

Отзывы о товаре Ice-T - Live in Montreux Festival (coloured) (3700477837914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477837914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ice-T
Альбом (сингл)
Live in Montreux Festival
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Ziplock, You Played Yourself, High Rollers, I’m Your Pusher Girls L.G.B.N.A.F., I Ain’t Ta This, That’s How I’m Livin’, This Is For The N****S, 6 ‘N The Mornin’, Medley: The Iceberg-Power, Peel Their Caps Back, Make The Loot Loop, Cramp Your Style, Flava In Ya Ear’s Freestyle, Medley: O.G. Original Gangster Jack Hustler-Colors
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Запись живого выступления американского рэпера и актера Ice-T на фестивале в Монреуле в 1995 году. Альбом включает в себя исполнение ряда его популярных треков и демонстрирует его уникальный стиль и энергетику на сцене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ice-T - Live in Montreux Festival (coloured) (3700477837914) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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