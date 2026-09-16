Top.Mail.Ru
Cruz & Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cruz & Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cruz &amp; Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка - фото 1
Cruz &amp; Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка - фото 2
Cruz &amp; Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка - фото 3
Cruz &amp; Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cruz & Colon
Альбом (сингл)
Only They Could Have Made This Album
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cruz &amp; Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка - фото 1
  • Cruz &amp; Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка - фото 2
  • Cruz &amp; Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка - фото 3
  • Cruz &amp; Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706962
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cruz & Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072670150]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cruz & Colon
Альбом (сингл)
Only They Could Have Made This Album
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Usted Abuso, A Papa, Plazos Traicioneros, Pun Pun Catalu, Zambullete Tu Y Las Nubes, Todos Somos Iguales, Dulce Habanera, Rinkinkalla, Burundanga
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cruz & Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка

Совместный альбом пуэрто-риканского тромбониста Уилли Колона и кубинской певицы Селии Крус, выпущенный в 1979 году. Этот альбом стал знаковым в мире сальсы и латиноамериканской музыки, благодаря мощному сочетанию талантов двух легенд.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cruz & Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072670150]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cruz & Colon
Альбом (сингл)
Only They Could Have Made This Album
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Usted Abuso, A Papa, Plazos Traicioneros, Pun Pun Catalu, Zambullete Tu Y Las Nubes, Todos Somos Iguales, Dulce Habanera, Rinkinkalla, Burundanga
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Совместный альбом пуэрто-риканского тромбониста Уилли Колона и кубинской певицы Селии Крус, выпущенный в 1979 году. Этот альбом стал знаковым в мире сальсы и латиноамериканской музыки, благодаря мощному сочетанию талантов двух легенд.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cruz & Colon - Only They Could Have Made This Album (0888072670150) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...