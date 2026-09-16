Adriano Celentano - Dormi Amore La Situazione Non E' Buona (0602475640912) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Adriano Celentano - Dormi Amore La Situazione Non E' Buona (0602475640912) виниловая пластинка
Dormi Amore La Situazione Non E Buona - сороковой студийный альбом итальянского музыканта Адриано Челентано, выпущенный в 2007 году. В альбоме присутствуют композиции, сочинённые и другими авторами - так, одну из песен написал рэпер Неффа. В создании альбома приняли участие известные музыканты: для записи Hai bucato la mia vita Челентано пригласил пианиста и композитора Лудовико Эйнауди, а для записи композиции Anna Magnani - саксофониста Стефано Ди Баттиста и его квартет. Также над альбомом работал американский сессионный барабанщик Винни Колайута. Ремастированное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле черного цвета. Адриано Челентано - итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный певец, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий. Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки - за всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил сорок один студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах. У российских зрителей пользуется большой популярностью благодаря кинокомедиям Блеф (1976), Укрощение строптивого (1980), Безумно влюблённый (1981) и Бинго-Бонго (1982). Обладатель двух премий Давид ди Донателло за лучшую мужскую роль в картинах Блеф (1976) и Бархатные ручки (1980). В 1989 году был награждён высшей премией города Милана - Ambrogino d’oro (Золотой Амвросий). В 2007 году возглавил список 100 самых ярких кинозвёзд по версии журнала Time Out.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитВетлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) винилова...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Adriano Celentano - Dormi Amore La Situazione Non E' Buona (0602475640912) виниловая пластинка