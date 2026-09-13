Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка
Третий студийный альбом 1987 года группы Red Hot Chili Peppers. В записи альбома в последний раз участвовали все четыре участника оригинального состава группы: вокалист Энтони Кидис, бас-гитарист Фли, гитарист Хиллел Словак и барабанщик Джек Айронс. После промотура в поддержку релиза Хиллел Словак умер от передозировки, а Джек Айронс покинул группу. Несмотря на трудности в процессе записи, музыканты остались довольны работой. Фли назвал этот релиз наиболее роковой записью в их карьере. Лирика большинства песен - о дружбе участников группы и их жизни в Лос-Анджелесе. The Uplift Mofo Party Plan стал первым альбом группы, попавшим в американский чарт Billboard 200, он занял 148-ю позицию. Лимитированное издание на 180-гр черном виниле.
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Теги товара: Indie, Limited Edition
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Теги товара: Indie, Limited Edition
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