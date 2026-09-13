Top.Mail.Ru
Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка - фото 3
Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка - фото 4
Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
The Uplift Mofo Party Plan
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка - фото 4
  • Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706929
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[5099969817311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
The Uplift Mofo Party Plan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fight Like A Brave, Funky Crime, Me & My Friends, Backwoods, Skinny Sweaty Man Behind The Sun, Subterranean Homesick Blues, Special Secret Song Inside, No Chump Love Sucker, Walkin On Down The Road, Love Trilogy, Organic Anti-Beat Box Band
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
From The Capitol Vaults
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка

Третий студийный альбом 1987 года группы Red Hot Chili Peppers. В записи альбома в последний раз участвовали все четыре участника оригинального состава группы: вокалист Энтони Кидис, бас-гитарист Фли, гитарист Хиллел Словак и барабанщик Джек Айронс. После промотура в поддержку релиза Хиллел Словак умер от передозировки, а Джек Айронс покинул группу. Несмотря на трудности в процессе записи, музыканты остались довольны работой. Фли назвал этот релиз наиболее роковой записью в их карьере. Лирика большинства песен - о дружбе участников группы и их жизни в Лос-Анджелесе. The Uplift Mofo Party Plan стал первым альбом группы, попавшим в американский чарт Billboard 200, он занял 148-ю позицию. Лимитированное издание на 180-гр черном виниле.



Теги товара: Indie, Limited Edition

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[5099969817311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
The Uplift Mofo Party Plan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fight Like A Brave, Funky Crime, Me & My Friends, Backwoods, Skinny Sweaty Man Behind The Sun, Subterranean Homesick Blues, Special Secret Song Inside, No Chump Love Sucker, Walkin On Down The Road, Love Trilogy, Organic Anti-Beat Box Band
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
From The Capitol Vaults
Страна производитель
США
Описание
Третий студийный альбом 1987 года группы Red Hot Chili Peppers. В записи альбома в последний раз участвовали все четыре участника оригинального состава группы: вокалист Энтони Кидис, бас-гитарист Фли, гитарист Хиллел Словак и барабанщик Джек Айронс. После промотура в поддержку релиза Хиллел Словак умер от передозировки, а Джек Айронс покинул группу. Несмотря на трудности в процессе записи, музыканты остались довольны работой. Фли назвал этот релиз наиболее роковой записью в их карьере. Лирика большинства песен - о дружбе участников группы и их жизни в Лос-Анджелесе. The Uplift Mofo Party Plan стал первым альбом группы, попавшим в американский чарт Billboard 200, он занял 148-ю позицию. Лимитированное издание на 180-гр черном виниле.


Теги товара: Indie, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Hot Chili Peppers - The Uplift Mofo Party Plan (5099969817311) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...