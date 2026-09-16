Top.Mail.Ru
OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка - фото 1
OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка - фото 2
OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Come Andromeda
Жанр
Jazz
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706921
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
btf.it
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BTF Media
Barcode
[8016158026146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Come Andromeda
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tema Di Andromeda (Mix Singolo Lato A), La Spiaggia Di Durness (Mix Singolo Lato B), A Come Andromeda (Seq. 18), A Come Andromeda (Seq. 19), A Come Andromeda (Seq. 2) A Come Andromeda (Seq.3), A Come Andromeda (Seq.5), A Come Andromeda (Seq.6), A Come Andromeda (Seq.7), A Come Andromeda (Seq.9), A Come Andromeda (Seq.10), A Come Andromeda (Seq.11), A Come Andromeda (Seq.12), A Come Andromeda (Seq.15)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка

Саундтрек Марио Мильярди к научно-фантастическому мини-сериалу «A come Andromeda». Издание к RSD 2025 на прозрачном кислотно-зеленом виниле с вкладышем 30x30 см. Слушая этот альбом, погружаешься в научно-фантастическое измерение экспериментальных звуков, которые временами галлюцинаторны, временами спокойны и тональны. «Tema di Andromeda», главная тема с кристальным голосом Эдды ДеллОрсо, с его барочным колоритом и современной аранжировкой с искажёнными электрогитарами и ритмами, имела огромный радио- и дискографический успех на волне огромной популярности телесериала. «Lespiagge di Durness» La Spiaggia Di Durness — романтическая и ритмичная струнная пьеса, почти балет, как те, что типичны для великих старых итальянских телешоу. оригинальная сессия в моно, за исключением одиночных и диссонирующих треков (A3, A4), которые были смикшированы в стерео. Эту партитуру характеризуют захватывающие звуковые ландшафты, чередующиеся между оркестровыми партиями и электронной музыкой.

Отзывы о товаре OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
btf.it
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BTF Media
Barcode
[8016158026146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Come Andromeda
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tema Di Andromeda (Mix Singolo Lato A), La Spiaggia Di Durness (Mix Singolo Lato B), A Come Andromeda (Seq. 18), A Come Andromeda (Seq. 19), A Come Andromeda (Seq. 2) A Come Andromeda (Seq.3), A Come Andromeda (Seq.5), A Come Andromeda (Seq.6), A Come Andromeda (Seq.7), A Come Andromeda (Seq.9), A Come Andromeda (Seq.10), A Come Andromeda (Seq.11), A Come Andromeda (Seq.12), A Come Andromeda (Seq.15)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Саундтрек Марио Мильярди к научно-фантастическому мини-сериалу «A come Andromeda». Издание к RSD 2025 на прозрачном кислотно-зеленом виниле с вкладышем 30x30 см. Слушая этот альбом, погружаешься в научно-фантастическое измерение экспериментальных звуков, которые временами галлюцинаторны, временами спокойны и тональны. «Tema di Andromeda», главная тема с кристальным голосом Эдды ДеллОрсо, с его барочным колоритом и современной аранжировкой с искажёнными электрогитарами и ритмами, имела огромный радио- и дискографический успех на волне огромной популярности телесериала. «Lespiagge di Durness» La Spiaggia Di Durness — романтическая и ритмичная струнная пьеса, почти балет, как те, что типичны для великих старых итальянских телешоу. оригинальная сессия в моно, за исключением одиночных и диссонирующих треков (A3, A4), которые были смикшированы в стерео. Эту партитуру характеризуют захватывающие звуковые ландшафты, чередующиеся между оркестровыми партиями и электронной музыкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...