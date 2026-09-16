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Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка

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Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка - фото 2
Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка - фото 3
Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
The Right Stuff
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка - фото 2
  • Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка - фото 3
  • Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706902
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964004700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
The Right Stuff
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Right Stuff (Brooklyn Mix), The Right Stuff (Johnson Somerset Remix), The Right Stuff (12” Dance Mix), The Right Stuff (Dub Mix)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка

Первоначально выбранный в качестве первого сингла с альбома Брайана Ферри 1987 года «B?te Noire», насыщенный грувом «The Right Stuff» возник в результате сотрудничества с гитаристом Джонни Марром. К RSD 2024 года EP The Right Stuff объединяет оригинал, а также его миксы 87-го года и ранее не издававшийся новый микс Джонсона Сомерсета. Издание на синем виниле.

Отзывы о товаре Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964004700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
The Right Stuff
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Right Stuff (Brooklyn Mix), The Right Stuff (Johnson Somerset Remix), The Right Stuff (12” Dance Mix), The Right Stuff (Dub Mix)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Первоначально выбранный в качестве первого сингла с альбома Брайана Ферри 1987 года «B?te Noire», насыщенный грувом «The Right Stuff» возник в результате сотрудничества с гитаристом Джонни Марром. К RSD 2024 года EP The Right Stuff объединяет оригинал, а также его миксы 87-го года и ранее не издававшийся новый микс Джонсона Сомерсета. Издание на синем виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bryan Ferry - The Right Stuff (V12) (coloured) (4099964004700) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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