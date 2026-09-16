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Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка

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Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка - фото 1
Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка - фото 2
Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка - фото 3
Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Back For The Attack
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка - фото 1
  • Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка - фото 2
  • Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка - фото 3
  • Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706901
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538692631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Back For The Attack
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Kiss of Death, Prisoner, Night by Night, Standing In The Shadows, Heaven Sent Mr. Scary, So Many Tears, Burning Like A Flame, Lost Behind A Wall, Stop Fighting Love, Cry Of The Gypsy, Sleepless Nights, Dream Warriors
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка

Back for the Attack — четвёртый студийный альбом американской хард-рок-группы Dokken, выпущенный первоначально в октябре 1987 года. Включает хиты Dream Warriors и Burning Like a Flame. Новое лимитированное переиздание на цветном виниле.

Отзывы о товаре Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538692631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Back For The Attack
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Kiss of Death, Prisoner, Night by Night, Standing In The Shadows, Heaven Sent Mr. Scary, So Many Tears, Burning Like A Flame, Lost Behind A Wall, Stop Fighting Love, Cry Of The Gypsy, Sleepless Nights, Dream Warriors
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Back for the Attack — четвёртый студийный альбом американской хард-рок-группы Dokken, выпущенный первоначально в октябре 1987 года. Включает хиты Dream Warriors и Burning Like a Flame. Новое лимитированное переиздание на цветном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dokken - Back For The Attack (coloured) (4050538692631) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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