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Various Artists - Blue Note: Alts'n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Blue Note: Alts'n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка

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Various Artists - Blue Note: Alts&#039;n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Blue Note: Alts&#039;n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Blue Note: Alts&#039;n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Blue Note: Alts&#039;n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note: Alts'n Outs
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Blue Note: Alts&#039;n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Blue Note: Alts&#039;n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Blue Note: Alts&#039;n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Blue Note: Alts&#039;n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706892
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Blue Note: Alts'n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475775256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note: Alts'n Outs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cannonball Adderley–Bangoon, Grant Green–Jean De Fleur, Wayne Shorter–Dance Cadaverous, Art Blakey–Moanin', Jimmy Smith–On The Sunny Side Of The Street Sonny Clark–Lover
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Blue Note: Alts'n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка

Сборник, выпущенный на лейбле Blue Note, который включает в себя различные треки от разных исполнителей, представленных в джазовом стиле.

Отзывы о товаре Various Artists - Blue Note: Alts'n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475775256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note: Alts'n Outs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cannonball Adderley–Bangoon, Grant Green–Jean De Fleur, Wayne Shorter–Dance Cadaverous, Art Blakey–Moanin', Jimmy Smith–On The Sunny Side Of The Street Sonny Clark–Lover
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник, выпущенный на лейбле Blue Note, который включает в себя различные треки от разных исполнителей, представленных в джазовом стиле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Blue Note: Alts'n Outs (coloured) (0602475775256) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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