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Herbie Hancock - My Point Of View (Analogue, Tone Poet) (0602508811333) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herbie Hancock - My Point Of View (Analogue, Tone Poet) (0602508811333) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - My Point Of View (Analogue, Tone Poet) (0602508811333) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - My Point Of View (Analogue, Tone Poet) (0602508811333) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
My Point Of View
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - My Point Of View (Analogue, Tone Poet) (0602508811333) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - My Point Of View (Analogue, Tone Poet) (0602508811333) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706881
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Herbie Hancock - My Point Of View (Analogue, Tone Poet) (0602508811333) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508811333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
My Point Of View
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blind Man, Blind Man, A Tribute To Someone, King Cobra, The Pleasure Is Mine, And What If I Dont
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - My Point Of View (Analogue, Tone Poet) (0602508811333) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1963 года. Blue Note Records Tone Poet Series - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке.

Отзывы о товаре Herbie Hancock - My Point Of View (Analogue, Tone Poet) (0602508811333) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508811333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
My Point Of View
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blind Man, Blind Man, A Tribute To Someone, King Cobra, The Pleasure Is Mine, And What If I Dont
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1963 года. Blue Note Records Tone Poet Series - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herbie Hancock - My Point Of View (Analogue, Tone Poet) (0602508811333) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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