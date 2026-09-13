Art Blakey - Roots And Herbs (Analogue, Tone Poet) (0602508840524) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Roots And Herbs
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706875
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508840524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Roots And Herbs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ping Pong, Roots And Herbs, The Back Sliders, United, The Birdie Master Mind
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Art Blakey - Roots And Herbs (Analogue, Tone Poet) (0602508840524) виниловая пластинка
Roots And Herbs - ремастированное переиздание студийного альбома американского исполнителя Арта Блэйки и его джазового ансамбля The Jazz Messengers, первоначально выпущенного в 1970 году. Это полностью аналоговая серия, мастеринг произведен с оригинальных мастер-лент. Артур (Арт) Блэйки - американский джазовый барабанщик, работал в стилях бибоп, хард-боп. Музыка основанного им ансамбля Jazz Messengers представляет собой особый стиль, имеющий много общего со стилями соул и фанк.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508840524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Roots And Herbs
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ping Pong, Roots And Herbs, The Back Sliders, United, The Birdie Master Mind
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Roots And Herbs - ремастированное переиздание студийного альбома американского исполнителя Арта Блэйки и его джазового ансамбля The Jazz Messengers, первоначально выпущенного в 1970 году. Это полностью аналоговая серия, мастеринг произведен с оригинальных мастер-лент. Артур (Арт) Блэйки - американский джазовый барабанщик, работал в стилях бибоп, хард-боп. Музыка основанного им ансамбля Jazz Messengers представляет собой особый стиль, имеющий много общего со стилями соул и фанк.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Art Blakey - Roots And Herbs (Analogue, Tone Poet) (0602508840524) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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