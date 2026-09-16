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John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка

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John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка - фото 1
John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка - фото 2
John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка - фото 3
John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка - фото 4
John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Grant
Альбом (сингл)
The Art Of The Lie
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка - фото 1
  • John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка - фото 2
  • John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка - фото 3
  • John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка - фото 4
  • John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863159771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Grant
Альбом (сингл)
The Art Of The Lie
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
All That School for Nothing, Marbles, Father, Mother and Son, Twistin Scriptures Meek af, Its a Bitch, Daddy, The Child Catcher, Laura Lou, Zeitgeist
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка

Альбом Джона Гранта, выпущенный 13 января 2023 года. Это его четвертый студийный альбом и продолжение его работы в жанре инди-поп и альтернативного рока.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863159771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Grant
Альбом (сингл)
The Art Of The Lie
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
All That School for Nothing, Marbles, Father, Mother and Son, Twistin Scriptures Meek af, Its a Bitch, Daddy, The Child Catcher, Laura Lou, Zeitgeist
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом Джона Гранта, выпущенный 13 января 2023 года. Это его четвертый студийный альбом и продолжение его работы в жанре инди-поп и альтернативного рока.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Grant - The Art Of The Lie (coloured) (5400863159771) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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