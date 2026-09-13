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Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка

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Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 1
Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 2
Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 3
Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 4
Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 5
Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 6
Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 7
Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 8
Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MATCHBOX TWENTY
Альбом (сингл)
More Than You Think You Are
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 1
  • Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 2
  • Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 3
  • Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 4
  • Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 5
  • Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 6
  • Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 7
  • Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 8
  • Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706857
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Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic Records
Barcode
[0075678641053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MATCHBOX TWENTY
Альбом (сингл)
More Than You Think You Are
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Feel, Disease, Bright Lights, Unwell, Cold All I Need, Hand Me Down, Could I Be You, Downfall, Soul, Youre So Real, The Difference, So Sad So Lonely, Disease (Acoustic), All I Need (Live In Orleans), Unwell (Live At Hey Arena, Seattle, 6/2/2003), Bright Lights (Live From Sessions@AOL, S.I.R. Studios, York, 11/17/2002), Disease (Live From Sessions@AOL, S.I.R. Studios, York, 11/17/2002)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка

Третий студийный альбом американской рок-группы Matchbox Twenty, выпущенный 19 ноября 2002 года. Альбом включает в себя такие популярные песни, как Disease, Unwell и Bright Lights. Альбом был хорошо принят критиками и коммерчески успешен, достигнув высоких позиций в чартах. Он продолжает стиль группы, сочетая элементы альтернативного рока и поп-рока с мелодичными текстами и запоминающимися мелодиями.

Отзывы о товаре Matchbox Twenty - More Than You Think You Are (0075678641053) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic Records
Barcode
[0075678641053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MATCHBOX TWENTY
Альбом (сингл)
More Than You Think You Are
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Feel, Disease, Bright Lights, Unwell, Cold All I Need, Hand Me Down, Could I Be You, Downfall, Soul, Youre So Real, The Difference, So Sad So Lonely, Disease (Acoustic), All I Need (Live In Orleans), Unwell (Live At Hey Arena, Seattle, 6/2/2003), Bright Lights (Live From Sessions@AOL, S.I.R. Studios, York, 11/17/2002), Disease (Live From Sessions@AOL, S.I.R. Studios, York, 11/17/2002)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий студийный альбом американской рок-группы Matchbox Twenty, выпущенный 19 ноября 2002 года. Альбом включает в себя такие популярные песни, как Disease, Unwell и Bright Lights. Альбом был хорошо принят критиками и коммерчески успешен, достигнув высоких позиций в чартах. Он продолжает стиль группы, сочетая элементы альтернативного рока и поп-рока с мелодичными текстами и запоминающимися мелодиями.
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Доставка
Отзывы


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