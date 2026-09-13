The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка
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Описание товара The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка
Альбом Out of Our Heads был первоначально выпущен в США на London Records 30 июля 1965 года и стал четвертым американским альбомом группы. Эта американская версия включает культовую «(I Cant Get No) Satisfaction», которая стала первым хитом группы № 1 в США, а также возглавила чарты в 10 других странах. Издание на 180 г прозрачном виниле к RSD 2025. «Satisfaction», композиция Джаггера-Ричардса, была признана второй величайшей песней всех времен по версии Rolling Stone. Альбом стал значительным шагом в сторону включения большего количества оригинальных композиций группы. Наряду с «Satisfaction», такие треки, как «The Last Time» и «Play With Fire», четко задают план того, как развивалось фирменное звучание и идентичность группы. Как и на предыдущих альбомах, также был представлен выбор хорошо подобранных каверов R&B на таких исполнителей, как Марвин Гэй, Отис Реддинг и Дон Ковэй. Выпущено к RSD 2025 на 180-граммовом прозрачном виниле с литографической печатью. Мастеринг этого переиздания был выполнен непосредственно с оригинальной аналоговой монофонической мастер-ленты альбома первого поколения Карлом Роватти в Trutone Mastering с использованием полностью аналоговой цепи от магнитофона Studer A80 до звуковой платы Neumann SP-77 и режущего станка Neumann VMS -70.
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