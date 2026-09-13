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The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 7
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 8
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 7
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 8
  • The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706850
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Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка

Альбом Out of Our Heads был первоначально выпущен в США на London Records 30 июля 1965 года и стал четвертым американским альбомом группы. Эта американская версия включает культовую «(I Cant Get No) Satisfaction», которая стала первым хитом группы № 1 в США, а также возглавила чарты в 10 других странах. Издание на 180 г прозрачном виниле к RSD 2025. «Satisfaction», композиция Джаггера-Ричардса, была признана второй величайшей песней всех времен по версии Rolling Stone. Альбом стал значительным шагом в сторону включения большего количества оригинальных композиций группы. Наряду с «Satisfaction», такие треки, как «The Last Time» и «Play With Fire», четко задают план того, как развивалось фирменное звучание и идентичность группы. Как и на предыдущих альбомах, также был представлен выбор хорошо подобранных каверов R&B на таких исполнителей, как Марвин Гэй, Отис Реддинг и Дон Ковэй. Выпущено к RSD 2025 на 180-граммовом прозрачном виниле с литографической печатью. Мастеринг этого переиздания был выполнен непосредственно с оригинальной аналоговой монофонической мастер-ленты альбома первого поколения Карлом Роватти в Trutone Mastering с использованием полностью аналоговой цепи от магнитофона Studer A80 до звуковой платы Neumann SP-77 и режущего станка Neumann VMS -70.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (coloured) (0018771221814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Альбом Out of Our Heads был первоначально выпущен в США на London Records 30 июля 1965 года и стал четвертым американским альбомом группы. Эта американская версия включает культовую «(I Cant Get No) Satisfaction», которая стала первым хитом группы № 1 в США, а также возглавила чарты в 10 других странах. Издание на 180 г прозрачном виниле к RSD 2025. «Satisfaction», композиция Джаггера-Ричардса, была признана второй величайшей песней всех времен по версии Rolling Stone. Альбом стал значительным шагом в сторону включения большего количества оригинальных композиций группы. Наряду с «Satisfaction», такие треки, как «The Last Time» и «Play With Fire», четко задают план того, как развивалось фирменное звучание и идентичность группы. Как и на предыдущих альбомах, также был представлен выбор хорошо подобранных каверов R&B на таких исполнителей, как Марвин Гэй, Отис Реддинг и Дон Ковэй. Выпущено к RSD 2025 на 180-граммовом прозрачном виниле с литографической печатью. Мастеринг этого переиздания был выполнен непосредственно с оригинальной аналоговой монофонической мастер-ленты альбома первого поколения Карлом Роватти в Trutone Mastering с использованием полностью аналоговой цепи от магнитофона Studer A80 до звуковой платы Neumann SP-77 и режущего станка Neumann VMS -70.
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