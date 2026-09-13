The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка
Переиздание сборника The Rolling Stones, первоначально выпущенного в 1969 году. Издание на виниле 180 г в восьмигранном гейтфолде, версия США. Эта коллекция изначально была задумана в память о смерти соучредителя группы Брайана Джонса (чья эпитафия украшает внутреннюю сторону обложки: «Когда ты это увидишь, вспомни меня и помяни меня. Пусть весь мир говорит, что может, говори обо мне так, как считаешь нужным») в июле 1969 года. Она также послужила необходимости поместить «Honky Tonk Women», большой хит того времени, на LP и заполнить десятимесячный перерыв с момента выхода «Beggars Banquet». Американское издание Big Hits Vol. 2 состояло из 11 треков и содержало хит-синглы из периода Aftermath, включая Paint It Black.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитLed Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (46200329...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитКороль И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитАрия - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитКороль И Шут - Герои и Злодеи (Dark Red) (4606344052734) винилов...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитБраво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитКороль И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитАрия - Химера (2Lp) (4680068802950) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981)...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитМоральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (468...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитМоральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (46800...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитМоральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка