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Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска

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Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 6
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 7
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 8
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 9
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 10
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 11
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 12
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 13
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 14
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 15
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 16
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 17
Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 6
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 7
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 8
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 9
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 10
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 11
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 12
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 13
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 14
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 15
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 16
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 17
  • Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706837
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
93х24х20
Вес, кг.
4.4

Описание товара Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска

Аккумуляторный триммер Bosch UniversalGrassCut 18V-26 06008C1D04 разработанный для облегчения ухода за газоном, оснащен эргономичной V-образной ручкой с телескопической регулировкой высоты, что позволяет работать с комфортом и сохранять естественную позу.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Триммер
Описание
Аккумуляторный триммер Bosch UniversalGrassCut 18V-26 06008C1D04 разработанный для облегчения ухода за газоном, оснащен эргономичной V-образной ручкой с телескопической регулировкой высоты, что позволяет работать с комфортом и сохранять естественную позу.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер электрический Bosch UniversalGrassCut 18V-26 аккум. неразбор.штан. реж.эл.:леска - этот товар вы можете купить по цене 21740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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