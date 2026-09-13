Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G8000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706832
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
да
Комплектация
дрель, 2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah, зарядное устройство GAL 1210 CV Professional, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
30
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9
Длина, м
29.9
Высота, см
19.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х9
Вес, кг.
1.3
Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G8000)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт выкручивает и закручивает саморезы, сверлит отверстия и выполняет иные монтажные работы в различных труднодоступных местах. Оснащена эргономичной рукояткой с резиновыми вставками для надежного хвата. Инструмент имеет подсветку для работы в слабоосвещенном помещении или в темное время суток.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
В кейсе
да
Комплектация
дрель, 2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah, зарядное устройство GAL 1210 CV Professional, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
30
Макс. диаметр сверления дерева
20
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9
Длина, м
29.9
Высота, см
19.6
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дрель-шуруповерт выкручивает и закручивает саморезы, сверлит отверстия и выполняет иные монтажные работы в различных труднодоступных местах. Оснащена эргономичной рукояткой с резиновыми вставками для надежного хвата. Инструмент имеет подсветку для работы в слабоосвещенном помещении или в темное время суток.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019G8000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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