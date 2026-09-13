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Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей

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Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 3
Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 4
Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 5
Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 6
Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 7
Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 8
Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Биты
  • Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
  • Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
  • Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 3
  • Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 4
  • Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 5
  • Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 6
  • Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 7
  • Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 8
  • Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706822
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Биты
Размеры в упаковке, см
11х7х3
Вес, г.
300

Описание товара Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей

Набор бит Metabo 626721000 используется в качестве сменной оснастки при монтаже/демонтаже крепежных элементов. Биты имеют различное цветовое обозначение для удобства применения. Набор поставляется в пластиковом кейсе. В комплект входит LED-фонарик, который удобно использовать при работе с крепежом в труднодоступных местах.



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Отзывы о товаре Набор бит Metabo 626721000 универсал. (29пред.) для шуруповертов/дрелей




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Биты
Описание
Набор бит Metabo 626721000 используется в качестве сменной оснастки при монтаже/демонтаже крепежных элементов. Биты имеют различное цветовое обозначение для удобства применения. Набор поставляется в пластиковом кейсе. В комплект входит LED-фонарик, который удобно использовать при работе с крепежом в труднодоступных местах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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