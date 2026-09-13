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SSD Накопитель SSD Intel Original SATA III 7.68Tb (SSDSC2KB076TZ1Z 99A0D7) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Intel Original SATA III 7.68Tb (SSDSC2KB076TZ1Z 99A0D7)

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Накопитель SSD Intel Original SATA III 7.68Tb (SSDSC2KB076TZ1Z 99A0D7)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7680
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
36500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
376 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706776
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Характеристики

Бренд
Solidigm
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7680
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
36500
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х1х1
Вес, г.
90

Описание товара Накопитель SSD Intel Original SATA III 7.68Tb (SSDSC2KB076TZ1Z 99A0D7)

SSD-накопитель Intel D3-S4520 SSDSC2KB076TZ1Z 7.68ТБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel Original SATA III 7.68Tb (SSDSC2KB076TZ1Z 99A0D7)




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Характеристики
Бренд
Solidigm
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7680
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
36500
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Intel D3-S4520 SSDSC2KB076TZ1Z 7.68ТБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel Original SATA III 7.68Tb (SSDSC2KB076TZ1Z 99A0D7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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