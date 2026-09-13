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Адаптер магнитный для бит STAYER 60 мм, (2670-60) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер магнитный для бит STAYER 60 мм, (2670-60)

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Адаптер магнитный для бит STAYER 60 мм, (2670-60) - фото 1
Адаптер магнитный для бит STAYER 60 мм, (2670-60) - фото 2
Адаптер магнитный для бит STAYER 60 мм, (2670-60) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер магнитный для бит STAYER 60 мм, (2670-60) - фото 1
  • Адаптер магнитный для бит STAYER 60 мм, (2670-60) - фото 2
  • Адаптер магнитный для бит STAYER 60 мм, (2670-60) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706771
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Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Адаптер
Размеры в упаковке, см
11х5х1
Вес, г.
25

Описание товара Адаптер магнитный для бит STAYER 60 мм, (2670-60)

Комбинированный адаптер Мастер STAYER 2670-60 используется с дрелями-шуруповетами для работы различными битами. Магнитный держатель обеспечивает надежную и точную фиксацию насадок. Подходит для бит, имеющих шестигранный хвостовик.



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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Адаптер
Описание
Комбинированный адаптер Мастер STAYER 2670-60 используется с дрелями-шуруповетами для работы различными битами. Магнитный держатель обеспечивает надежную и точную фиксацию насадок. Подходит для бит, имеющих шестигранный хвостовик.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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