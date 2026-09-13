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Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08)

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Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08) - фото 1
Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08) - фото 2
Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08) - фото 3
Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Биты
  • Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08) - фото 1
  • Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08) - фото 2
  • Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08) - фото 3
  • Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706770
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Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Биты
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
23

Описание товара Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08)

Бита с торцовой головкой Нат-драйвер Stayer 26390-08 применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Оснастка изготовлена из высококачественной легированной хромованадиевой стали, что обеспечивает ее повышенную механическую твердость. Встроенный магнит позволяет удержать крепеж, а также обеспечивает высокую скорость и комфорт работы. Благодаря геометрии профиля достигается точная посадка крепежа.



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Отзывы о товаре Бита с торцовой головкой STAYER 8 х 48 мм, 1 шт, Professional (26390-08)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Биты
Описание
Бита с торцовой головкой Нат-драйвер Stayer 26390-08 применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Оснастка изготовлена из высококачественной легированной хромованадиевой стали, что обеспечивает ее повышенную механическую твердость. Встроенный магнит позволяет удержать крепеж, а также обеспечивает высокую скорость и комфорт работы. Благодаря геометрии профиля достигается точная посадка крепежа.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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