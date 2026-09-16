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Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125)

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Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 1
Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 2
Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 3
Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 4
Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 5
Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 6
Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Комплектация
Круг отрезной, упаковка
  • Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 1
  • Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 2
  • Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 3
  • Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 4
  • Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 5
  • Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 6
  • Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706769
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125)
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Круг отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 125 мм, посадочное отверстие 22.2 мм, синтетический
Комплектация
Круг отрезной, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x127x25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
100

Описание товара Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125)

Абразивным материалом для синтетических кругов KRAFTOOL CORAL является жаростойкий карбид кремния высокой твердости. Это обеспечивает кругу увеличенный рабочий ресурс при зачистке черных и цветных металлов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Круг отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 125 мм, посадочное отверстие 22.2 мм, синтетический
Комплектация
Круг отрезной, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x127x25
Страна производитель
Китай
Описание
Абразивным материалом для синтетических кругов KRAFTOOL CORAL является жаростойкий карбид кремния высокой твердости. Это обеспечивает кругу увеличенный рабочий ресурс при зачистке черных и цветных металлов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, полимерно-шлифовальный синтетический абразивный (36599-125) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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