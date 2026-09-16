Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P80, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-80)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Комплектация
Круг отрезной, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 706768
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350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Круг отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 125 мм, зренистость Р80, посадочное отверстие 22.2 мм
Комплектация
Круг отрезной, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
165x125x10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
100
Описание товара Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P80, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-80)
Износостойким абразивом, используещимся в кругах KRAFTOOL KERATRON, является Керамический корунд высочайшей твердости, обладающий свойством самозатачивания. Это обеспечивает кругу увеличенный в 2-3 раза рабочий ресурс при обработке нержавеющей стали. Наличие дополнительного охлаждающего слоя с эффектом ?холодного шлифования? гарантирует отсутствие прижогов и окалины в процессе обработки материалы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Круг отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 125 мм, зренистость Р80, посадочное отверстие 22.2 мм
Комплектация
Круг отрезной, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
165x125x10
Страна производитель
Китай
Износостойким абразивом, используещимся в кругах KRAFTOOL KERATRON, является Керамический корунд высочайшей твердости, обладающий свойством самозатачивания. Это обеспечивает кругу увеличенный в 2-3 раза рабочий ресурс при обработке нержавеющей стали. Наличие дополнительного охлаждающего слоя с эффектом ?холодного шлифования? гарантирует отсутствие прижогов и окалины в процессе обработки материалы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P80, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-80) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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