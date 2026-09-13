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Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40)

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Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 1
Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 2
Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 3
Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 4
Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 5
Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Комплектация
Круг отрезной, упаковка
  • Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 1
  • Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 2
  • Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 3
  • Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 4
  • Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 5
  • Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706766
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Круг отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 125 мм, зренистость Р40, посадочное отверстие 22.2 мм
Комплектация
Круг отрезной, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
170x25x125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
100

Описание товара Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40)

Износостойким абразивом, используещимся в кругах KRAFTOOL KERATRON, является Керамический корунд высочайшей твердости, обладающий свойством самозатачивания. Это обеспечивает кругу увеличенный в 2-3 раза рабочий ресурс при обработке нержавеющей стали. Наличие дополнительного охлаждающего слоя с эффектом ?холодного шлифования? гарантирует отсутствие прижогов и окалины в процессе обработки материалы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Круг отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 125 мм, зренистость Р40, посадочное отверстие 22.2 мм
Комплектация
Круг отрезной, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
170x25x125
Страна производитель
Китай
Описание
Износостойким абразивом, используещимся в кругах KRAFTOOL KERATRON, является Керамический корунд высочайшей твердости, обладающий свойством самозатачивания. Это обеспечивает кругу увеличенный в 2-3 раза рабочий ресурс при обработке нержавеющей стали. Наличие дополнительного охлаждающего слоя с эффектом ?холодного шлифования? гарантирует отсутствие прижогов и окалины в процессе обработки материалы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P40, керамический торцевой по нержавеющей стали (36598-125-40) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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