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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0)

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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) - фото 1
Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) - фото 2
Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) - фото 3
Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) - фото 4
Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск отрезной
  • Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) - фото 1
  • Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) - фото 2
  • Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) - фото 3
  • Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) - фото 4
  • Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706737
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Диск отрезной
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
200

Описание товара Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0)

Диски KRAFTOOL X7 оснащены двуслойным упрочнением усиленными стеклосетками. Концентрация чистого химически стойкого Монокристаллического оксида алюминия составляет до 98%. Синтетические связуюущие смолы изготовлены на основе быстросохнущих спиртовых компанентов с полным отсутствием содержания серы и хлора.



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Отзывы о товаре Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Диск отрезной
Описание
Диски KRAFTOOL X7 оснащены двуслойным упрочнением усиленными стеклосетками. Концентрация чистого химически стойкого Монокристаллического оксида алюминия составляет до 98%. Синтетические связуюущие смолы изготовлены на основе быстросохнущих спиртовых компанентов с полным отсутствием содержания серы и хлора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 125x1.0 мм по металлу для УШМ (36257-125-1.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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