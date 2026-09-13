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Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2)

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Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) - фото 1
Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) - фото 2
Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) - фото 3
Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) - фото 4
Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотно для лобзика
  • Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) - фото 1
  • Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) - фото 2
  • Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) - фото 3
  • Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) - фото 4
  • Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706732
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Полотно для лобзика
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
11

Описание товара Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2)

Выполнено из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования



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Отзывы о товаре Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Полотно для лобзика
Описание
Выполнено из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для лобзика ЗУБР T119BO, T-хвост., У8А сталь, фигурный рез по дереву, шаг зуба 2 мм, раб. длина 50 мм, 2 шт, Профессионал (15589-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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