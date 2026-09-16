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Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4)

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Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4) - фото 1
Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4) - фото 2
Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотно для лобзика
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
  • Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4) - фото 1
  • Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4) - фото 2
  • Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Полотно для лобзика
Страна производства
Германия
Дополнительно
шаг зуба 4 мм, рабочая длина 110 мм
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
184x50x3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4)

Полотно 159522-4 KRAFTOOL используется вместе с электролобзиками. Оснастка применяется для обработки заготовок из таких материалов, как древесина, фанера, ДСП, толщина которых не превышает 95 мм. С помощью полотна достигается максимально быстрый пропил. Зубья полотна отфрезерованы и разведены в стороны, за счет чего обеспечивается высокая производительность реза за минимальное время, а также ровный рез. Полотно изготовлено из хромо-ванадиевой стали, а значит отличается высокой прочностью, твердостью и в то же время пластичностью и упругостью, что гарантирует долгий срок службы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Полотно для лобзика
Страна производства
Германия
Дополнительно
шаг зуба 4 мм, рабочая длина 110 мм
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
184x50x3
Страна производитель
Китай
Описание
Полотно 159522-4 KRAFTOOL используется вместе с электролобзиками. Оснастка применяется для обработки заготовок из таких материалов, как древесина, фанера, ДСП, толщина которых не превышает 95 мм. С помощью полотна достигается максимально быстрый пропил. Зубья полотна отфрезерованы и разведены в стороны, за счет чего обеспечивается высокая производительность реза за минимальное время, а также ровный рез. Полотно изготовлено из хромо-ванадиевой стали, а значит отличается высокой прочностью, твердостью и в то же время пластичностью и упругостью, что гарантирует долгий срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для лобзика KRAFTOOL T344D, EU-хвост., по дереву, быстрый рез, шаг 4 мм, 110 мм, 2 шт, (159522-4) - стоимость товара 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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