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Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10)

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Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) - фото 1
Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) - фото 2
Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) - фото 3
Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) - фото 4
Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
  • Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) - фото 1
  • Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) - фото 2
  • Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) - фото 3
  • Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) - фото 4
  • Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706720
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Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Сверло
Размеры в упаковке, см
17х4х1
Вес, г.
48

Описание товара Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10)

Оптимальная геометрия для сверления точных отверстий в мягкой и твёрдой древесине, фанере, клеёных щитах. Для сверления глухих и сквозных отверстий в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах и пластмассе при помощи всех видов дрелей, станков



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Отзывы о товаре Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Сверло
Описание
Оптимальная геометрия для сверления точных отверстий в мягкой и твёрдой древесине, фанере, клеёных щитах. Для сверления глухих и сквозных отверстий в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах и пластмассе при помощи всех видов дрелей, станков


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло спиральное по дереву STAYER M-type, 10.0 x 120/75 мм, М-образная заточка, (2942-120-10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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