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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04)

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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) - фото 1
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) - фото 2
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) - фото 3
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) - фото 4
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) - фото 1
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) - фото 2
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) - фото 3
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) - фото 4
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706706
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04)
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 4 мм, четырехгранное
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
146x8x50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
17

Описание товара Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04)

Сверло по кафелю, керамике, стеклу 4х70 мм ЗУБР 29845-04_z01 с четырьмя режущими лезвиями обеспечивает в работе максимальную производительность. Применение охлаждающей жидкости при сверлении значительно продлевает срок службы инструмента. Необходимо избегать перегрева сверла. Предназначено для сверления отверстий в стекле, керамической и кафельной плитке, мраморе. Используется с дрелями и шуруповертами в режиме безударного сверления.



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Отзывы о товаре Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 4 мм, четырехгранное
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
146x8x50
Страна производитель
Китай
Описание
Сверло по кафелю, керамике, стеклу 4х70 мм ЗУБР 29845-04_z01 с четырьмя режущими лезвиями обеспечивает в работе максимальную производительность. Применение охлаждающей жидкости при сверлении значительно продлевает срок службы инструмента. Необходимо избегать перегрева сверла. Предназначено для сверления отверстий в стекле, керамической и кафельной плитке, мраморе. Используется с дрелями и шуруповертами в режиме безударного сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-04) - данный товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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