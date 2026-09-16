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Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06)

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Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 1
Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 2
Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 3
Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 4
Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 5
Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бур
Комплектация
бур, упаковка
  • Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 1
  • Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 2
  • Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 3
  • Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 4
  • Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 5
  • Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706695
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Бур
Страна производства
Германия
Дополнительно
диаметр 6 мм
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
190x11x50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х5х1
Вес, г.
41

Описание товара Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06)

Бур SDS-plus (6х110 мм) Kraftool 29320-110-06_z02 предназначен для легких и средних перфораторов с зажимом SDS-plus. Применяется для ударного сверления отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне и твердых известняках.



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Отзывы о товаре Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бур
Страна производства
Германия
Дополнительно
диаметр 6 мм
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
190x11x50
Страна производитель
Китай
Описание
Бур SDS-plus (6х110 мм) Kraftool 29320-110-06_z02 предназначен для легких и средних перфораторов с зажимом SDS-plus. Применяется для ударного сверления отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне и твердых известняках.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-06) - купить по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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