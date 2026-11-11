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Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05)

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Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05) - фото 1
Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05) - фото 2
Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05) - фото 3
Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бур
Комплектация
бур, упаковка
  • Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05) - фото 1
  • Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05) - фото 2
  • Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05) - фото 3
  • Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05)
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Бур
Страна производства
Германия
Дополнительно
диаметр 5 мм
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
190x11x50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х5х1
Вес, г.
46

Описание товара Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05)

Выполнен из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования



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Отзывы о товаре Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Бур
Страна производства
Германия
Дополнительно
диаметр 5 мм
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
190x11x50
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 5 х 110 мм, SDS-plus (29320-110-05) - этот товар вы можете купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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