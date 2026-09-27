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Бур ЗУБР 14 x 160 мм, SDS-plus (29315-160-14) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур ЗУБР 14 x 160 мм, SDS-plus (29315-160-14)

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Бур ЗУБР 14 x 160 мм, SDS-plus (29315-160-14) - фото 1
Бур ЗУБР 14 x 160 мм, SDS-plus (29315-160-14) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бур
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Комплектация
бур, упаковка
  • Бур ЗУБР 14 x 160 мм, SDS-plus (29315-160-14) - фото 1
  • Бур ЗУБР 14 x 160 мм, SDS-plus (29315-160-14) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706684
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Бур ЗУБР 14 x 160 мм, SDS-plus (29315-160-14)
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бур
Страна производства
Россия
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Дополнительно
диаметр 14 мм
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x14x14
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х4х2
Вес, г.
103

Описание товара Бур ЗУБР 14 x 160 мм, SDS-plus (29315-160-14)

Оснастка Зубр предназначена для эффективного бурения в таких материалах, как бетон, кирпич и камень. Этот бур характеризуется оптимальными рабочими параметрами, что делает его отличным выбором для домашнего мастера или профессионала. Изделие имеет диаметр 14 мм и общую длину 160 мм, что позволяет использовать его для разных типов работ, включая глубокое сверление. Длина рабочей части составляет 110 мм, обеспечивая достаточную глубину проникновения. Оснастка выполнена из прочной стали, что гарантирует ее долговечность и стойкость к износу даже при регулярном использовании. Хвостовик типа SDS-Plus обеспечивает надежное крепление в инструменте и минимизирует вероятность проскальзывания во время работы. Продукция бренда Зубр славится своим качеством и надежностью, и эта оснастка не исключение, предоставляя пользователю уверенность в отличном результате при выполнении различных строительных и ремонтных задач.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур ЗУБР 14 x 160 мм, SDS-plus (29315-160-14)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бур
Страна производства
Россия
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Дополнительно
диаметр 14 мм
Комплектация
бур, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x14x14
Страна производитель
Россия
Описание
Оснастка Зубр предназначена для эффективного бурения в таких материалах, как бетон, кирпич и камень. Этот бур характеризуется оптимальными рабочими параметрами, что делает его отличным выбором для домашнего мастера или профессионала. Изделие имеет диаметр 14 мм и общую длину 160 мм, что позволяет использовать его для разных типов работ, включая глубокое сверление. Длина рабочей части составляет 110 мм, обеспечивая достаточную глубину проникновения. Оснастка выполнена из прочной стали, что гарантирует ее долговечность и стойкость к износу даже при регулярном использовании. Хвостовик типа SDS-Plus обеспечивает надежное крепление в инструменте и минимизирует вероятность проскальзывания во время работы. Продукция бренда Зубр славится своим качеством и надежностью, и эта оснастка не исключение, предоставляя пользователю уверенность в отличном результате при выполнении различных строительных и ремонтных задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур ЗУБР 14 x 160 мм, SDS-plus (29315-160-14) - по цене 300 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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