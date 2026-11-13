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Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04)

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Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 1
Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 2
Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 3
Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 4
Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 5
Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 6
Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 7
Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бур
  • Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 1
  • Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 2
  • Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 3
  • Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 4
  • Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 5
  • Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 6
  • Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 7
  • Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706664
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Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Бур
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
36

Описание товара Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04)

При длительных трудоемких работах по сверлению бетона рекомендуется применять буры по бетону. Это надежный и проверенный инструмент в быту и строительстве, рассчитанный на использование на средних и тяжелых перфораторах ударного действия с зажимом SDS-plus.



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Отзывы о товаре Бур СИБИН 4 х 110 мм, SDS-plus (29312-110-04)




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Бур
Описание
При длительных трудоемких работах по сверлению бетона рекомендуется применять буры по бетону. Это надежный и проверенный инструмент в быту и строительстве, рассчитанный на использование на средних и тяжелых перфораторах ударного действия с зажимом SDS-plus.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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