Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 10.0 х 133 мм, сталь P6M5, (29651-10)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 706650
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610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 10 мм, длина 133 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
215x15x40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х4х2
Вес, г.
56
Описание товара Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 10.0 х 133 мм, сталь P6M5, (29651-10)
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 10 мм, длина 133 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
215x15x40
Страна производитель
Китай
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 10.0 х 133 мм, сталь P6M5, (29651-10) - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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