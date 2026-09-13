Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 5.0 х 86 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-5)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706631
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х4х1
Вес, г.
14
Описание товара Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 5.0 х 86 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-5)
Качественное и точное сверло с большим ресурсом. Сверло изготовлено методом шлифования профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности сверления ?А1?. Крестообразная подточка позволяет начать сверлить без предварительного кернения. Угол заточки при вершине равный 135° повышает производительность работ. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Качественное и точное сверло с большим ресурсом. Сверло изготовлено методом шлифования профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности сверления ?А1?. Крестообразная подточка позволяет начать сверлить без предварительного кернения. Угол заточки при вершине равный 135° повышает производительность работ. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 5.0 х 86 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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