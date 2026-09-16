Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 9.0 х 125 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-9)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 706627
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 9 мм, длина 125 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
176x12x40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х4х1
Вес, г.
45
Описание товара Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 9.0 х 125 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-9)
Качественное сверло с высоким ресурсом. Изготовлено методом винтового проката по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности ?В?. Угол заточки 118 градусов позволяет обрабатывать легированные и углеродистые стали. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 9 мм, длина 125 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
176x12x40
Страна производитель
Китай
Качественное сверло с высоким ресурсом. Изготовлено методом винтового проката по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности ?В?. Угол заточки 118 градусов позволяет обрабатывать легированные и углеродистые стали. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 9.0 х 125 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-9) – стоимость товара 340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 9.0 х 125 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-9)