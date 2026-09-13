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Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-4)

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Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-4) - фото 1
Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-4) - фото 2
Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
  • Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-4) - фото 1
  • Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-4) - фото 2
  • Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706622
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Размеры в упаковке, см
13х4х1
Вес, г.
8

Описание товара Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-4)

Качественное сверло с высоким ресурсом. Изготовлено методом винтового проката по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности ?В?. Угол заточки 118 градусов позволяет обрабатывать легированные и углеродистые стали. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы



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Отзывы о товаре Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 4.0 х 75 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-4)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Описание
Качественное сверло с высоким ресурсом. Изготовлено методом винтового проката по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности ?В?. Угол заточки 118 градусов позволяет обрабатывать легированные и углеродистые стали. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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