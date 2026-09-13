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GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405)

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GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 1
GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 2
GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 3
GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 4
GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 5
GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 6
GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 7
GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 8
GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
  • GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 1
  • GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 2
  • GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 3
  • GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 4
  • GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 5
  • GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 6
  • GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 7
  • GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 8
  • GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706600
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Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Размеры в упаковке, см
13х7х5
Вес, г.
26

Описание товара GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405)

Адаптер штуцерный PROLine TI-U (1/2x 3/4ВР) Grinda 8-426405_z01 выполняет роль переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внешней резьбой 1/2, 3/4. Производится из легкого ударопрочного пластика и термопластичной резины.



Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки

Отзывы о товаре GRINDA TI-U, 1/2? x 3/4?, с внутренней резьбой, штуцерный адаптер, PROLine (8-426405)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Описание
Адаптер штуцерный PROLine TI-U (1/2x 3/4ВР) Grinda 8-426405_z01 выполняет роль переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внешней резьбой 1/2, 3/4. Производится из легкого ударопрочного пластика и термопластичной резины.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Доставка
Отзывы


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